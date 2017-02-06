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В Пскове будут судить посредника, который растратил почти 2,5 млн рублей, предназначенных на покупку квартир 9
|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
Народный артист РФ Константин Райкин назвал Россию некрофильским государством. Как передает «Росбалт», выступая в филармонии им. Шостаковича с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…», артист дал характеристику родному Петербургу и российскому государству.
«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», - сказал Райкин.
Актер сожалеет, что в российском обществе «нет нравственной прививки», в результате мы все время наступаем на те же грабли: меняется власть, но не меняется суть.
На поэтическом вечере артист не смог обойти стороной и политику. «Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь - это политика, что все зависит от нефти и Трампа», - грустно улыбнулся Райкин.
Источник: Псковская Лента Новостей