Константин Райкин назвал Россию некрофильским государством

Народный артист РФ Константин Райкин назвал Россию некрофильским государством. Как передает «Росбалт», выступая в филармонии им. Шостаковича с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…», артист дал характеристику родному Петербургу и российскому государству.

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», - сказал Райкин.

Актер сожалеет, что в российском обществе «нет нравственной прививки», в результате мы все время наступаем на те же грабли: меняется власть, но не меняется суть.

На поэтическом вечере артист не смог обойти стороной и политику. «Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь - это политика, что все зависит от нефти и Трампа», - грустно улыбнулся Райкин.

Источник: Псковская Лента Новостей