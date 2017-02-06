Псковичей приглашают присоединиться к акции «Подари книгу»

Центральная городская библиотека Пскова приглашает присоединиться к акции «Подари книгу», которая приурочена к Международному дню дарения книг, отмечаемому 14 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Международный день дарения книг - это очень интересная добровольная инициатива, направленная на повышение интереса и доступа детей и подростков к книгам.

Цель Международного дня дарения книг - вдохновить людей по всему миру подарить на 14 февраля книгу ребенку.

Подарите к этому празднику новые интересные книги детям. Если вы уже выросли и у вас сохранились детские книги или книги для подростков, то принесите их в библиотеку для нуждающихся ребят из малообеспеченных семей.

Книги можно приносить на абонемент ЦГБ в часы работы библиотеки по адресу: Псков, ул. Конная, 6.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 56-16-73.

Источник: Псковская Лента Новостей