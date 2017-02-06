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Четверть россиян признались в экономии на колбасе и сыре

06.02.2017 16:31 ПЛН, Псков

На покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов экономят 25 процентов жителей России. Таковы результаты опроса компании «инФОМ», опубликованные на сайте Банка России в понедельник, 6 февраля. За минувший месяц эта доля снизилась на три процентных пункта, пишет «Лента.ру».
 
28 процентов респондентов отметили, что стараются не тратить лишнее на мясо и птицу. Покупки фруктов и овощей ограничивает каждый пятый опрошенный, 15 процентов экономят на кафе и ресторанах, 14 процентов - на кондитерских изделиях.
 
Из непродовольственных товаров люди чаще всего отказываются от дорогих одежды и обуви. Таковых среди респондентов обнаружилось 24 процента.
 
37 процентов опрошенных заявили, что не экономят вообще ни на чем. В сравнении с декабрем 2016 года, их число выросло на четыре процентных пункта.
 
Согласно исследованию РАНХиГС, опубликованному в конце января, 45 процентов россиян ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации на протяжении как минимум ближайших двух лет. Лишь 10 процентов рассчитывают на улучшение (год назад их было 23 процента).
 
12 января холдинг «Ромир» сообщил о падении реальных расходов россиян в декабре 2016 года до минимума за пять лет.
 
По данным Росстата, реальные доходы россиян в 2016-м снизились по сравнению предыдущим годом на 5,9 процента.

Источник: Псковская Лента Новостей



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