Профилактическое мероприятие «Законность» проводит Псковский линейный отдел

На территории оперативного обслуживания Псковского линейного отдела в период с 6 по 10 февраля проводится профилактическое мероприятие «Законность».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, целью мероприятия является профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации, учета и своевременного реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от учета, других нарушений учетно-регистрационной дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих служебных обязанностей по данному направлению оперативно-служебной деятельности.

Одной из основных задач проведения профилактического мероприятия «Законность» является выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от регистрации и учета, в том числе посредством: прямого отказа сотрудников в принятии заявления о преступлении; оставления без соответствующих мер реагирования поступающих в дежурную часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте и непосредственно к сотрудникам полиции сообщений о преступлениях и происшествиях.

Адреса и телефоны для обращения граждан:

1. Дежурная часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте – г.Псков, ул. Вокзальная, д.23 (правое крыло железнодорожного вокзала), тел. 8(8112) 66-57-46; 8(8112) 66-58-25 – режим работы круглосуточно;

2. Псковский линейный отдел МВД России на транспорте - г.Псков, ул. Бастионная, д.12А, тел. приёмной 8(8112) 75-77-01 – режим работы с 9.00 до 18.00;

3. Дежурная часть управления на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу – г.Санкт-Петербург, ул.Ярославская, д.4, телефон доверия 8-800-200-16-02– режим работы круглосуточно;

4. Псковская транспортная прокуратура - г.Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.23, тел. канцелярии 8(8112) 72-71-83 – режим работы с 9.00 до 18.00.

Источник: Псковская Лента Новостей