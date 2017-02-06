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Более 700 псковичей приняли участие в акции «Я Россия»

06.02.2017 16:42 ПЛН, Псков

Более 700 человек приняли участие в акции «Я Россия», которая прошла в ТРК «Акваполис» в Пскове, чтобы стать частью большого всероссийского фотоальбома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
Напомним, Псков стал городом января в проекте телеканала «Россия 1» «Я Россия». Главная задача проекта - запечатлеть лица современников - здесь и сейчас, на всем пространстве большой страны. В каждом городе-участнике акции работает передвижная студия, где снимаются лица всех желающих. В итоге должен сложиться единый грандиозный портрет России. Видеоролики с самыми выразительными лицами увидит вся страна в эфире федерального телеканала «Россия 1». Также портреты всех участников будут опубликованы и на сайте проекта.
 
 
Целый день в торгово-развлекательном центре работала фотобудка, где можно было распечатать свой фотопортрет с логотипом акции #ЯРоссия на магните.
 
 
Акция прошла при поддержке ТРК «Акваполис», Псковского городского молодежного центра и благотворительного фонда «Добрый город».

Источник: Псковская Лента Новостей



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