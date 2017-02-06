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Рост пенсий в РФ начал превышать инфляцию - Медведев

06.02.2017 16:41 ПЛН, Псков

Пенсии в России стали повышаться в реальном выражении, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник Д.Медведев встретился с главой Пенсионного фонда России (ПФР) Антоном Дроздовым, и тот доложил о действиях Фонда по организации единовременных выплат пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в январе, а также индексации пенсий в размере 5,4%, которая проводится с февраля, сообщает «Интерфакс».

В итоге, отметил А.Дроздов, пенсии повысились на уровень выше инфляции.

«Сумма (роста средней пенсии после единовременной выплаты и индексации) на два процента превышает размер фактически сложившейся инфляции, т.е. это по сути переход к росту пенсий в реальном выражении, не в номинальном», - отметил Д.Медведев в ходе встречи.

В свою очередь, А.Дроздов согласился с ним, уточнив, что рост пенсий превышает инфляцию на 2,1%.

Источник: Псковская Лента Новостей



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