Рост пенсий в РФ начал превышать инфляцию - Медведев

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В Пскове будут судить посредника, который растратил почти 2,5 млн рублей, предназначенных на покупку квартир 9
|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
Пенсии в России стали повышаться в реальном выражении, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В понедельник Д.Медведев встретился с главой Пенсионного фонда России (ПФР) Антоном Дроздовым, и тот доложил о действиях Фонда по организации единовременных выплат пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в январе, а также индексации пенсий в размере 5,4%, которая проводится с февраля, сообщает «Интерфакс».
В итоге, отметил А.Дроздов, пенсии повысились на уровень выше инфляции.
«Сумма (роста средней пенсии после единовременной выплаты и индексации) на два процента превышает размер фактически сложившейся инфляции, т.е. это по сути переход к росту пенсий в реальном выражении, не в номинальном», - отметил Д.Медведев в ходе встречи.
В свою очередь, А.Дроздов согласился с ним, уточнив, что рост пенсий превышает инфляцию на 2,1%.
Источник: Псковская Лента Новостей