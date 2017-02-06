Средний размер пенсии превысил в России 14 тысяч

После проведенной единовременной выплаты и компенсаций средний размер ежемесячной пенсии в России составляет более 14 тысяч рублей, заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

В понедельник с А.Дроздовым встретился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, и глава Фонда отчитался о проведенной работе по выплате единовременной денежной выплаты и компенсаций пенсионерам, сообщает «Интерфакс».

По словам А.Дроздова, в январе эта работа была завершена, деньги получили 43,5 млн человек.

Кроме того, были проведены необходимые работы по индексации пенсий на 5,6%, деньги почта разносит гражданам уже с 3 февраля.

Кроме того, изменен порядок ежемесячных денежных выплат льготникам - их число составляет 15,6 млн человек, размер индексации для них также составил 5,4%.

«В результате этих мер пенсии увеличиваются до 13,620 рублей, а с учетом пяти тысяч единовременной выплаты - до 14 тысяч рублей», - сказал А.Дроздов.

Он уточнил, что средняя сумма даже несколько превышает 14 тыс. рублей.

«Это более чем на 2,1% больше, чем инфляция, т.е. мы обеспечиваем реальный рост пенсий», - сказал А.Дроздов.

Источник: Псковская Лента Новостей