Псковские депутаты намерены установить пороговые размеры дохода и стоимости имущества для признания граждан нуждающимися в предоставлении жилья по договорам социального найма

Сегодня, 6 февраля, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя Главы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», парламентарии вынесли на сессию с рекомендацией «принять» документы по распоряжению объектами жилого фонда муниципального образования, передаваемые по договорам коммерческого найма и найма служебного жилья.

Рассмотрели также прогнозный план предоставления жилой площади по договорам аренды жилых помещений на 2017 год.

Кроме того, депутаты вынесли на сессию вопрос установления пороговых размеров дохода и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина в целях признания граждан малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении им жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам социального найма.

Так, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной постановлением администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.

Пороговое значение стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, планируется рассчитывать по специальной формуле, где норма предоставления жилого помещения по договору социального найма принимается в размере 17 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

Источник: Псковская Лента Новостей