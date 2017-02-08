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Химчистка-прачечная «Весна» в Пскове предлагает почистить вещи с выгодой

08.02.2017 12:00 ПЛН, Псков

Химчистка-прачечная «Весна» предлагает псковичам подготовиться к весеннему сезону и сэкономить семейный бюджет.
 
 
Воспользовавшись выгодной акцией с 8 по 15 февраля, можно совершенно бесплатно почистить плед, одеяло или покрывало.
 
 
Подробности акции можно узнать по тел. 8-911-895-00-11, в официальной группе vk.com/vesnapskov и на сайте http://www.himchistka-pskov.ru/.
 
 
Химчистка-прачечная «Весна». ТЦ «Сфера» (Рокоссовского, 16), ТЦ «Максимус», ГМ «Тележка».
 
 
Режим работы с 10.00 до 20.00, без обеда и выходных.

Источник: Псковская Лента Новостей



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