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Погода в Псковской области на ближайшие дни и до конца зимы - тема пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 8 февраля

08.02.2017 09:09 ПЛН, Псков

Погода в Псковской области на ближайшие дни и до конца зимы станет темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 8 февраля. На вопросы журналистов и читателей сайта ответит начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой  этаж. Кабинет №705.

Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.

Читатели могут оставить свои вопросы на форуме под этим сообщением.

Источник: Псковская Лента Новостей



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