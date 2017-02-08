Погода в Псковской области на ближайшие дни и до конца зимы - тема пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 8 февраля

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Спектакль «Записки юного врача», который псковичи увидят 12 февраля, получил гран-при фестиваля «Монокль»
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Генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру Игоря Сиротина на пост руководителя регионального исполкома партии28
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
Погода в Псковской области на ближайшие дни и до конца зимы станет темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 8 февраля. На вопросы журналистов и читателей сайта ответит начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Начало в 11.00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.
Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.
Читатели могут оставить свои вопросы на форуме под этим сообщением.
Источник: Псковская Лента Новостей