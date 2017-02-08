Администрация Палкинского района создала угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций

Прокуратура Палкинского района провела проверку соблюдения требований законодательства об опасных производственных объектах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в собственности администрации Палкинского района находятся сети газораспределения среднего давления в поселке Палкино, которые по сведениям Северо-Западного управления Ростехнадзора относятся к III классу опасности.

Вопреки положениям части 2 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сети газораспределения среднего давления в поселке Палкино в государственном реестре опасных производственных объектов собственником не зарегистрированы, государственная регистрация права собственности на них также не осуществлена.

Неисполнение органом местного самоуправления указанных обязанностей создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушает права неопределенного круга лиц на безопасные условия жизни.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации Палкинского района зарегистрировать сети газораспределения среднего давления в поселке Палкино в государственном реестре опасных производственных объектов, а также право собственности на объект.

Палкинским районным судом заявленные прокурором требования удовлетворены.

До вступления решения суда в законную силу администрацией Палкинского района выявленные нарушения закона устранены.

Источник: Псковская Лента Новостей