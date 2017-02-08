Зампрокурора Псковской области организует личный прием граждан в Гдове

Во исполнение распоряжения прокурора Псковской области заместитель прокурора старший советник юстиции Виктор Борисенко в феврале 2017 года проведет личный прием граждан в прокуратуре Гдовского района, расположенной по адресу: Гдов, ул. К. Маркса, д. 35.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, для встречи с заместителем прокурора области в срок до 13 февраля 2017 года необходимо обратиться к и. о. прокурора Гдовского района Марии Кадыровой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Источник: Псковская Лента Новостей