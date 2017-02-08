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В России выросло число сторонников смертной казни

08.02.2017 09:34 ПЛН, Псков

Доля сторонников продления моратория на смертную казнь выросла среди россиян за последние 15 лет в два раза: до 25% с 12% в 2002 году, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
 
За полную отмену смертной казни выступают 16% респондентов (с 12% в 2002 году), показал опрос, проведенный 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
 
При этом тех, кто предлагает «восстановить смертную казнь в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов)», становится меньше - 32% сейчас и 49% в 2002 году. О том, что применение смертной казни следует расширить, сказали 12% опрошенных (19% в 2002 году).
 
В РФ смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.
 
16 января 2017 года председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил «зачистить» Уголовный кодекс от упоминания смертной казни «поскольку ее все равно уже нет».
 
«Смертная казнь у нас фактически отменена, у нас есть соглашение относительно отмены смертной казни, у нас есть указ президента, у нас есть решение Конституционного суда по этому поводу, поэтому де-факто смертной казни у нас нет, она не только не применяется, но она и выносится (судом) не может», - сказал Крашенинников.
 
На данный момент Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
 
В ноябре 2016 года стало известно об исполнении в Белоруссии трех смертных приговоров - в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского. Всего в 2016 году были исполнены четыре смертных приговора, что осудили ЕС, ОБСЕ и Amnesty International.

Источник: Псковская Лента Новостей



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