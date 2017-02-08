Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Порхова, не платившего алименты

Судебные приставы Порховского района возбудили уголовное дело по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении должника по алиментам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, отец-должник ведёт асоциальный образ жизни, работы для него (с его слов) нет, на учет в Центр занятости населения времени встать тоже нет, и не считает это нужным. А ко всему прочему у него уже накопился алиментный долг в размере 211 тысяч рублей. Несовершеннолетний сын должника И. проживает с матерью и часто спрашивает про папу.

Ранее должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). За совершенное правонарушение судьёй назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ.

В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей мужчина уклоняется, дознавателями отдела судебных приставов Порховского района было возбуждено уголовное дело.

Добавим, что это первое уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ в Порховском районе после редакции законодательства от 15 июля 2016 года.

Источник: Псковская Лента Новостей