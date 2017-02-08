В правительстве РФ анонсировали введение «продуктовых карточек»

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал введение так называемых продуктовых карточек в 2017 году. Как пишет NEWSru.com, речь идет о программе адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам. Идея предполагает обеспечение граждан, нуждающихся в улучшенном питании, специальным картами, средства с которых можно будет тратить только на продукты. «Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», - сказал министр.

«Программа рассчитана на то, чтобы потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», - добавил он. По словам Мантурова, продуктовые карточки помогут малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

Отметим, что концепцию карточек Минпромторг разработал еще в сентябре 2015 года. Программа предполагала, что на специальные банковские карты граждан, нуждающихся в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.

При этом, по изначальной оценке ведомства, на запуск программы требовалось 240 миллиардов рублей, а на помощь, в таком случае, могли бы рассчитывать 15-16 миллионов россиян. Позднее Минпромторг представил другую оценку - 70 миллиардов рублей, число участников оценивалось в 20 миллионов человек. Однако в мае 2016 года Минсельхоз раскритиковал программу. «Побогаче будем - сделаем», - говорил тогда глава ведомства Андрей Ткачев.

В итоге, к лету 2016 года окончательно выяснилось, что правительство РФ не намерено выделять из бюджета 2017 года средства на реализацию программы продовольственной помощи для малоимущих. Однако, согласно сегодняшнему заявлению Мантурова, предложенная Минпромторгом программа уже получила поддержку Минэкономразвития, и теперь ее должен одобрить Минфин. На данный момент запуск программы оценивается в 140 миллиардов рублей.

«Если говорить про сумму в 140 миллиардов, то на фоне общей поддержки развития сельскохозяйственной отрасли России в 230 млрд долларов, она выглядит внушительной», - сказал в беседе с изданием «Экономикой сегодня» Заведующий сектором исследований агропромышленного комплекса Института экономики РАН Борис Фрумкин.

Насколько предложенная Минпромторгом программа будет эффективна, до сих пор неизвестно. К примеру в США, на каждый доллар, которое правительство тратит на продовольственную помощь населению, возникает кумулятивный эффект от двух до пяти долларов в продовольственных отраслях, поясняет Фрумкин.

«В ЕС такая система тоже работает, но в основном там помощь идет по линии помощи школьникам. В начальных классах бесплатно раздают овощи, фрукты, соки и молоко, которые произведены в ЕС. Таким образом оказывается косвенная помощь своим продовольственным отраслям», - отметил эксперт.

«Однако, в отличие от развитых стран, в России продуктовые карточки вызывают негативные ассоциации - война, голод, перестройка. Поэтому, в преддверии выборов 2018 года нужно реализовать эту давно запланированную меру как можно скорее, чтобы она не связывалась у населения с теми тяжелыми периодами», - написал в колонке на сайте агентства «Прайм» Валерий Миронов, заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ.

Источник: Псковская Лента Новостей