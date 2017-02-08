Сегодня: Среда, 08 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
За вкусным - в магазины «Соловьи»! Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Подарок любимому Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Минобрнауки изменило стандарты для младших классов

Минобрнауки изменило стандарты для младших классов

В требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках, пишут «Известия» со...



Изменения в устав и бюджет Пскова внесут депутаты на сессии 10 февраля

08.02.2017 09:43 ПЛН, Псков

В пятницу, 10 февраля, в Городском культурном центре состоится очередная 78-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в проект повестки дня сессии включено 39 вопросов о жизнедеятельности города. Среди них - о внесении изменений в устав муниципального образования «Город Псков» и бюджет города. В ходе сессии будут рассмотрены вопросы о присвоении названия улицам и имени библиотеке, утверждены условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2017 года.

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, по кадрам, награждению медалью города «За заслуги перед Псковом» и Почетной грамотой Псковской городской Думы.

Депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество подведомственным учреждениям.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28