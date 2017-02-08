Изменения в устав и бюджет Пскова внесут депутаты на сессии 10 февраля

В пятницу, 10 февраля, в Городском культурном центре состоится очередная 78-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в проект повестки дня сессии включено 39 вопросов о жизнедеятельности города. Среди них - о внесении изменений в устав муниципального образования «Город Псков» и бюджет города. В ходе сессии будут рассмотрены вопросы о присвоении названия улицам и имени библиотеке, утверждены условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2017 года.

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, по кадрам, награждению медалью города «За заслуги перед Псковом» и Почетной грамотой Псковской городской Думы.

Депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество подведомственным учреждениям.

Источник: Псковская Лента Новостей