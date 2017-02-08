Изменения в устав и бюджет Пскова внесут депутаты на сессии 10 февраля

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
В пятницу, 10 февраля, в Городском культурном центре состоится очередная 78-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в проект повестки дня сессии включено 39 вопросов о жизнедеятельности города. Среди них - о внесении изменений в устав муниципального образования «Город Псков» и бюджет города. В ходе сессии будут рассмотрены вопросы о присвоении названия улицам и имени библиотеке, утверждены условия приватизации муниципального имущества в первом квартале 2017 года.
В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, по кадрам, награждению медалью города «За заслуги перед Псковом» и Почетной грамотой Псковской городской Думы.
Депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество подведомственным учреждениям.
Источник: Псковская Лента Новостей