За январь в Псковской области на пожарах погибло 11 человек

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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
За январь 2017 года на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 77 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 8 млн 880 тыс. рублей. На пожарах погибло 11 человек, из них один ребенок. В результате пожаров получили травмы шесть человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В городах и райцентрах области зарегистрировано 29 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 4 млн. 655 тыс. рублей, погибло четыре человека. В городах и райцентрах на пожарах спасено 23 человека.
В сельской местности за текущий период зарегистрировано 48 пожаров, материальный ущерб от которых составил 4 млн. 225 тыс. рублей. На пожарах погибло семь человек. На пожарах спасено четыре человека.
Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Плюсском и Себежском районах.
Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Куньинском и Усвятском районах.
Основная доля пожаров (74,03%) и ущерба от них (79,50%) зарегистрированы в жилом секторе, где за 2017 год зарегистрировано 57 пожаров с прямым материальным ущербом 7 млн. 060 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 10 человек, один человек на предприятии.
Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 14 случаев (24,56% от пожаров, зарегистрированных в жилом секторе); нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 14 (24,56%); нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 24 (42,11%); поджоги – 2 (3,51%); прочие – 3 (5,26%).
За январь 2017 года по Псковской области пожарами уничтожено: 30 строений; 1,5 тыс. кв. м площадей; 2 ед. автотранспорта.
На пожарах спасено: 27 человек, на 16,950 млн. рублей материальных ценностей, 83 строения, 2 ед. автотранспорта.
Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем – пять человек. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло шесть пожаров, материальный ущерб от которых составил 520 тыс. рублей.
Из числа погибших людей семь человек пенсионного возраста, один человек - лица без определенного рода деятельности, рабочие - один, инвалиды - один, дети - один.
Источник: Псковская Лента Новостей