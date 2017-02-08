В январе псковский Росреестр привлек к административной ответственности 22 нарушителя земельного законодательства

В январе 2017 года специалисты отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра провели 94 проверки соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 60 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

Наибольшее количество установленных нарушений касалось самовольных занятий земельных участков (ст. 7.1 КоАП РФ) и использования земельных участков не по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ). По итогам проверок возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, 22 лица привлечены к административной ответственности, выдано 56 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 456000 рублей. Устранено 20 нарушений.

Источник: Псковская Лента Новостей