В январе псковский Росреестр привлек к административной ответственности 22 нарушителя земельного законодательства

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
В январе 2017 года специалисты отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра провели 94 проверки соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 60 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.
Наибольшее количество установленных нарушений касалось самовольных занятий земельных участков (ст. 7.1 КоАП РФ) и использования земельных участков не по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ). По итогам проверок возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, 22 лица привлечены к административной ответственности, выдано 56 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.
Общая сумма наложенных штрафов составила 456000 рублей. Устранено 20 нарушений.
Источник: Псковская Лента Новостей