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В январе псковский Росреестр привлек к административной ответственности 22 нарушителя земельного законодательства

08.02.2017 11:34 ПЛН, Псков

В январе 2017 года специалисты отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра провели 94 проверки соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 60 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс- службе ведомства.

Наибольшее количество установленных нарушений касалось самовольных занятий земельных участков (ст. 7.1 КоАП РФ) и использования земельных участков не по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ). По итогам проверок возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, 22 лица привлечены к административной ответственности, выдано 56 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 456000 рублей. Устранено 20 нарушений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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