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Одиноких пенсионеров приглашают в Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста в Великих Луках

08.02.2017 11:39 ПЛН, Псков

Великолучан приглашают в Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

«Если вы одиноки, но активны и испытываете необходимость общения, приглашаем вас в Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, которое находится по адресу: ул. Гражданская, 30/12, тел. 9-27-91», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Запись на получение путевок производится в ГБУСО «Центр социального обслуживания г.Великие Луки» по адресу: пр. Гагарина, 8, справки по тел. 3-93-50.

Источник: Псковская Лента Новостей



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