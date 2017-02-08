Одиноких пенсионеров приглашают в Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста в Великих Луках

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Спектакль «Записки юного врача», который псковичи увидят 12 февраля, получил гран-при фестиваля «Монокль»
Политика
Генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру Игоря Сиротина на пост руководителя регионального исполкома партии22
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
Великолучан приглашают в Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.
«Если вы одиноки, но активны и испытываете необходимость общения, приглашаем вас в Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, которое находится по адресу: ул. Гражданская, 30/12, тел. 9-27-91», - отмечается в сообщении пресс-службы.
Запись на получение путевок производится в ГБУСО «Центр социального обслуживания г.Великие Луки» по адресу: пр. Гагарина, 8, справки по тел. 3-93-50.
Источник: Псковская Лента Новостей