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Тала Нещадимова: Псковские синоптики очень переживают за свои прогнозы, некоторые даже плачут

08.02.2017 11:59 ПЛН, Псков

«Прогноз погоды достоверен любой, вероятность оправданности разная», - об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заявила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Синоптики в Псковской области, как и по всей России, заметила она, не дают заблаговременных прогнозов, не более 3-4 суток. Для этого синоптикам не хватает технических мощностей. «Зачем изобретать велосипед, если он есть и хорошо ездит?» - заметила она. 
Российские синоптики используют те же самые прогностические схемы, что и в Европе. «Прогнозы у нас не хуже, чем у западных коллег», - подчеркнула Тала Нещадимова.
 
Она подчеркнула, даже если псковские синоптики дают долгосрочные прогнозы, они оговаривают, что это лишь научно-обоснованное предположение, не более того. «Синоптик не может сделать невозможного, иначе это был бы не прогноз погоды, а математический расчет. Прогноз погоды достоверен любой, вероятность оправданности разная», - отметила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
 
По ее словам, псковские метеорологические станции оснащены достойно, хотя оптимизация не прошла стороной и их службу. Синоптик только предполагает. Он несет ответственность, поскольку обязан в срок предупредить о неблагоприятных и опасных природных явлениях. Для Псковской области характерны только заморозки, усиление ветра, гололеды, гололедицы, налипание снега. С оповещением об этих неблагоприятных явлениях синоптики справляются достойно, подчеркнула она. Так, об опасных природных явлениях синоптики должны предупредить за 6 часов, об опасных явлениях - за сутки.
 
Псковские синоптики, заметила она, очень переживают за свои прогнозы. «Некоторые даже плачут», - добавила начальник центра.
 
Тала Нещадимова отметила, что сама лично приветствует народные приметы и порой к ним обращается. Оправданность их - 50 на 50. Так, по ее словам, если верить народным приметам, «весна должна быть дружная, и должен быть хороший урожай гороха».

Источник: Псковская Лента Новостей



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