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Коза Меркель подарила козлу Тимуру сына

08.02.2017 12:34 ПЛН, Псков

Коза Меркель из Московской области, которую в 2016 году привезли в Приморский сафари-парк к знаменитому Тимуру, родила от него козленка. Об этом рассказал РИА Новости директор парка Дмитрий Мезенцев. «У козы родился один козленок - мальчик. Он растет, пока имя ему не дали - пусть хозяин сам назовет его», - сказал он.

Мезенцев добавил, что в настоящее время идет сбор необходимых документов, и вскоре маму с козленком отправят домой.

Конкурс на лучшую подругу для козла Тимура проходил весной прошлого года. Животному предстоял выбор между марийской козой Саирой, подмосковной Меркель и Ксюшей из Татарстана.

В ноябре 2015 года сообщалось, что тигр Амур подружился с козлом Тимуром, которого привели к нему на съедение. В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.

В начале мая было решено, что козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.

Источник: Псковская Лента Новостей



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