Коза Меркель подарила козлу Тимуру сына

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
Коза Меркель из Московской области, которую в 2016 году привезли в Приморский сафари-парк к знаменитому Тимуру, родила от него козленка. Об этом рассказал РИА Новости директор парка Дмитрий Мезенцев. «У козы родился один козленок - мальчик. Он растет, пока имя ему не дали - пусть хозяин сам назовет его», - сказал он.
Мезенцев добавил, что в настоящее время идет сбор необходимых документов, и вскоре маму с козленком отправят домой.
Конкурс на лучшую подругу для козла Тимура проходил весной прошлого года. Животному предстоял выбор между марийской козой Саирой, подмосковной Меркель и Ксюшей из Татарстана.
В ноябре 2015 года сообщалось, что тигр Амур подружился с козлом Тимуром, которого привели к нему на съедение. В январе 2016 года, однако, тигр напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его.
В начале мая было решено, что козел Тимур, прошедший лечение в московской клинике после драки с Амуром, больше никогда не будет жить в одном вольере с хищником.
Источник: Псковская Лента Новостей