Псковским полицейским купят патрульный катер с прицепом

Псковским полицейским купят катер с прицепом. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ФКУ «Северо-западное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ» заказало поставку моторных лодок (катеров) с прицепами для перевозки плавсредств.

Приобретаются лодки специального назначения с транспортировочным трейлером, разных типов и разной стоимости.

Товар поставляется в Санкт-Петербург, Псковскую область (ФКУ «ЦХиСО УМВД по Псковской области», г. Псков, Октябрьский проспект, 48), Вологду, Петрозаводск, Великий Новгород, Архангельск и Самару. 53 комплекта предназначены для Петербурга, по 1 - 4 для остальных регионов.

Для Псковской области приобретают один катер специального назначения с транспортировочным трейлером – тип 2. Он предназначен для плавания во внутренних водах РФ, проведения инспекционных работ и патрулирования в составе подразделений МВД России со спецперсоналом и пассажирами на борту, а также прибрежных акваториях морей.

Катер должен иметь возможность применяться по своему назначению, как в дневное, так и в ночное время суток при температуре наружного воздуха от минус 5ºС до плюс 40ºС, относительной влажности до 95% и температуре забортной воды от 0 ºС до плюс 35 ºС.

Габаритная длина - не менее 7300 мм, полезная грузоподъемность не менее 650 кг, пассажировместимость не менее 7 человек. В ходовой рубке должны быть размещены пульт управления, диваны для пассажиров, съёмный стол, при необходимости трансформируемый в дополнительное спальное место, блок камбуза, включающий в себя холодильник, варочную поверхность, мойку с краном, использующим забортную воду или техническую воду из отдельной емкости и отдельный кран для питьевой воды с ёмкостью не менее 60 литров.

Лодка должна быть оснащена мотором мощностью не менее 300 л.с. с дистанционным электронным управлением «газ-реверс» и резервным подвесным мотором мощностью не менее 15 л.с.

В комплектность, среди прочего, входят мягкие сидения для водителей и пассажиров, электрический унитаз, мобильный душ в кормовом кокпите, аудио подготовка, аудио магнитола, видеорегистратор.

Срок службы корпуса должен составлять - не менее 10 лет.

Аукцион состоится 13 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта 215 млн 998 тыс. рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета по гособоронзаказу на 2017 год. Стоимость катера, приобретаемого для Псковской области – 7,439 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей