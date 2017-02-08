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9 февраля в Псковской области пройдет без осадков

08.02.2017 17:54 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер восточных направлений  1-6 м/сек.

Температура по области:  ночью  -12…-17 градусов, днем -7…-12 градусов. 

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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