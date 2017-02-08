Евгений Михайлов о псковском гайд-парке: Лучше вообще не допускать проблему, чем потом ее решать

«Лучше вообще не допускать проблему, чем потом ее решать», - сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, комментируя свое мнение по поводу ситуации с переносом места гайд-парка в Пскове.

«Наша нынешняя власть еще не сталкивалась с серьезными политическими кампаниями, не проходила через реальные выборы и смотрела на эту историю сквозь пальцы. В тот момент, когда вводили гайд-парки, там (в администрации Псковской области - ред.) не подумали о возможных последствиях, которые могут обернуться против них, думали, что это ерунда. А выяснилось, что это не ерунда - терпели месяц и не вытерпели», - констатировал Евгений Михайлов.

Также гость студии высказал мнение, как бы он отреагировал, если бы в пору его губернаторства в центре Пскова кто-то поставил огромный баннер «Михайлова - в отставку!». «Если б он был установлен на законных основаниях, то он бы продолжал стоять, - отметил Евгений Михайлов. - Просто мы бы вообще не стали создавать гайд-парки».

«Надо было думать, во что это может вылиться. Ведь гораздо лучше вообще не допускать проблему, чем ее потом решать. А тут узаконили, а потом идут в отказ. Хотя я их тоже понимаю - неприятны все эти истории», - заметил экс-губернатор.

И, тем не менее, полагает Евгений Михайлов, к определенному успеху эта история с гайд-парками и баннерами за отставку губернатора все же привела. «Если была задача уколоть власть, они (региональное отделение партии «Справедливая Россия» - ред.) с ней справились», - констатировал гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей