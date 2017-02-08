Евгений Михайлов о псковском гайд-парке: Лучше вообще не допускать проблему, чем потом ее решать

Спорт
«Марафон Здоровья-2017» пройдет 24 марта на базе Великолукской академии физической культуры и спорта
Матч с участием Вячеслава Фетисова и актеров сериала «Молодежка» в Пскове смогут посетить все желающие6
Политика
Евгений Михайлов пока не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в сентябрьских выборах в Псковской области10
Недвижимость
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке1
Кадастровая палата по Псковской области информирует о размерах платы за предоставление сведений из ЕГРН3