В следственном изоляторе Пскова вспоминали последнюю дуэль Пушкина

У несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта СИЗО-1 прошел классный час под названием: «Нет, весь я не умру», посвященный памяти Александра Сергеевича Пушкина. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей Наталья Афанасьева, ребята приняли участие в беседе о жизни и творчестве поэта, который за короткую жизнь создал столько великих, поражающих глубиной произведений, а также о дуэли, которая лишила жизни А.С. Пушкина.

Обсудив причины дуэли, коллективно посмотрели фильм о Дантесе «Он принес смерть Пушкину, а Пушкин дал ему бессмертье», из которого учащиеся узнали, что члены семьи Дантеса не простили ему смерть Пушкина. Итогом встречи стало создание стенда «08.02.1837 г.- последняя дуэль поэта».

«Честь и достоинство человека и членов его семьи во времена Пушкина защищали вызовом недруга на дуэль. Роковой выстрел на Черной речке смертельно ранил поэта, и через два дня завершилось земное бытие поэта. Он похоронен на кладбище Святогорского монастыря в пяти километрах от села Михайловское Псковской области», - завершила классный час Наталья Афанасьева.

Источник: Псковская Лента Новостей