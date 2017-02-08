Псков может побороться за звание самого доброго города России

1 марта Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запускает всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Общественной палате РФ, в этом году участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России.

Регистрация участников всероссийской акции #МарафонДобрыхДел началась на сайте добродела.рф.

«Наша основная задача - вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу. В этот раз наши эксперты разработали более 30 различных заданий, начиная от сбора макулатуры и заканчивая проведением экофестивалей в своих городах», - рассказала инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина, добавив, что регистрация участников началась на сайте акции добродела.рф.

Также в рамках акции будут определены не только 10 самых добрых городов России, но и 10 самых добрых школ. Как отметила Сутормина, в этом году акция проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ. Итоговые рейтинги будут формироваться, исходя из количества добрых дел, выполненных в рамках акции жителями российских городов и учащимися школ.

Напомним, в 2016 году по итогам акции самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье - Санкт-Петербург. Следом расположились Волгоград, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Омск, Вологда и Екатеринбург. Победителем акции стала жительница Всеволожска Дарья Левина, а участие в акции приняли свыше 7 тысяч россиян из 250 городов России. Акция была организована ОП РФ совместно с Российским фондом мира, Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров.

Источник: Псковская Лента Новостей