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Александр Козловский: Наша задача - сделать все возможное для того, чтобы наши спортсмены попали на Паралимпиаду-2018

08.02.2017 17:46 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский принял участие в заседании комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, одним из главных вопросов повестки дня стал допуск российских спортсменов к отбору на зимние Паралимпийские игры 2018 года.

Напомним, что ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм 2018 года, тем самым поставив под вопрос участие России в самой Олимпиаде.

«Мы все понимаем, что таким образом наши западные партнеры пытаются перевести политические вопросы в спортивную плоскость, заодно и устранить сильных конкурентов, ведь наши паралимпийцы неизменно завоевывали первые места в разных видах спорта, – прокомментировал Александр Козловский. - Самое негативное, что от этого решения МПК пострадали наши спортсмены, люди, которым и так пришлось многое пережить. Но несмотря на это, они могут многим дать сто очков вперед по силе воли и стойкости духа, в том числе и заграничным спортивным функционерам. А наша задача, как депутатов Государственной Думы, -поддержать их в этом и сделать все возможное для того, чтобы они попали на Паралимпиаду-2018».

Как отметил Александр Козловский, по результатам заседания принято решение продолжить работу по отстаиванию интересов наших спортсменов в судебном порядке, при необходимости подключить Следственный комитет.

Парламентарий также сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться и на выездном заседании комитета, которое состоится в Острове 13 февраля. Выездное заседание проводится по инициативе Александра Козловского, и, как он отметил, стало возможным благодаря тому вниманию, которое уделяется развитию спорта в регионе губернатором Андреем Турчаком.

«Андрей Анатольевич оказывает большую поддержку спортсменам, в том числе и паралимпийцам, – подчеркнул депутат Государственной Думы. – Все мы знаем, что именно Андрей Анатольевич "пробил" чемпионат мира по биатлону среди юниоров должен был пройти в Острове, для этого была проделана огромная подготовительная работа. И, как в случае с Паралимпиадой-2018, этот праздник у нас попытались украсть. Сегодня пришла новость, что Международный союз биатлонистов лишил Тюмень права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Тем не менее, на островской трассе 10 февраля взамен отмененного чемпионата пройдут гонки для российских юниоров, а 13 февраля там состоится выездное заседание комитета. Я уверен, что когда пена "допинговых скандалов" схлынет - а мы для этого сделаем все возможное - наши спортсмены будут в хорошей форме и в очередной раз докажут миру, что русские умеют бороться и побеждать».

Источник: Псковская Лента Новостей



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