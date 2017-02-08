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Минтруд подготовил законопроект о защите лиц, сообщивших о фактах коррупции

08.02.2017 18:19 ПЛН, Псков

Минтруд России подготовил законопроект, который вводит меры защиты для лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во-первых, законопроект предполагает защиту трудовых прав лица, сообщившего о коррупционных правонарушениях. Согласно законопроекту, такое лицо может быть уволено, переведено на иную должность по инициативе работодателя или привлечено к дисциплинарной ответственности только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, либо на заседании иного образованного в организации коллегиального органа по противодействию коррупции», - сообщили в ведомстве.

Также в качестве меры защиты предусмотрено обязательное уведомление прокурора о подготовке к рассмотрению комиссией (иным образованным в организации коллегиальным органом) вопроса о применении дисциплинарных взысканий или увольнении лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, и обязательное представление прокурору принятого решения.

«Во-вторых, законопроект предполагает возможность получения бесплатной юридической помощи лицом, сообщившим о коррупционных правонарушениях. В-третьих, законопроект предусматривает обязанность обеспечить конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о коррупционном правонарушении, и иных сведений, содержащихся в сообщении», - говорится в пресс-релизе.

Закрепление комплекса мер защиты лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, позволит не допустить его неправомерного преследования, ущемления его прав и законных интересов, отметили в Минтруде.

Источник: Псковская Лента Новостей



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