Социальный комитет гордумы поддержал предложение присвоить названия пяти новым улицам Пскова

Сегодня, 8 февраля, накануне очередной сессии Псковской городской Думы, состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике под председательством Любови Николаевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, депутаты вынесли на сессию с рекомендацией «принять» вопрос о присвоении названий пяти новым улицам имен Героев Советского Союза – Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева, Степана Здоровцева, Сергея Самкова, Алексея Яковлева. Новые улицы расположены вблизи от объездной дороги и поселков Пожигово и Павшино.

Также комитет одобрил проект решения о присвоении одному из филиалов Центральной библиотечной системы Пскова – центру общения и информации на ул. Юбилейной, 87а имени поэта Игоря Григорьева.

Депутаты рассмотрели также вопрос включения в повестку дня сессии проекта решения о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» заслуженного работника культуры РФ, артиста симфонического оркестра высшей категории Александра Чернявского и заместителя директора многопрофильного лицея №8 Веры Деричевой. Комитет рекомендует коллегам поддержать упомянутые кандидатуры.

Кроме того, на комитете рассмотрели вопрос о награждении Почетной грамотой Псковской городской Думы народного коллектива вокальной студии «Город детства» Городского культурного центра и его руководителей Наталью Пономареву и Елену Усольцеву, а также режиссера Дома офицеров Анны Дмитриевой.

Депутаты согласовали продление срока исполнения обязанностей директора Дома детского творчества Елене Неруш, руководителя стадиона «Машиностроитель» Ольге Черкасовой, заведующей детским садом № 5 Любови Кутузовой.

Источник: Псковская Лента Новостей