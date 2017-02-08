В День защитника Отечества в Великих Луках состоятся торжественный митинг, праздничный концерт и салют

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в Великих Луках начнутся в 11.00 23 февраля с церемонии возложения цветов на воинском мемориальном захоронении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в 12.00 у вечного огня состоится торжественный митинг, в котором примут участие руководство города, депутаты Великолукской городской Думы, ветераны и молодежь. В этот день пройдет возложение цветов к стеле воинской славы и другим памятным местам.

Вечером в ДМШ № 1 в 18.00 начнется праздничный концерт, в котором примут участие городские творческие коллективы и солисты, а также автор-исполнитель патриотических песен Владимир Мазур (г. Москва). В программе концерта прозвучат и песни в исполнении великолучан-ветеранов Вооруженных Сил.

С 19.00 до 20.00 на экране на площади Ленина будут демонстрироваться видеоматериалы, посвященные Дню защитника Отечества. В 20.00, согласно статусу города Воинской славы, будет произведен праздничный салют.

Источник: Псковская Лента Новостей