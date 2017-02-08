Андрей Турчак: В Псковской области сложилась понятная и эффективная система предупреждения и ликвидации ЧС

Итоги деятельности Псковской областной территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 2016 году и задачи на 2017 году обсудили в среду, 8 февраля, на учебно-методическом сборе с руководящим составом Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участников мероприятия приветствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Глава региона отметил, что в 2016 году основные силы областной подсистемы РСЧС были направлены на обеспечение стабильной обстановки в регионе, безопасности населения, реализацию единой государственной политики гражданской обороны, защиту важных социально-экономических объектов, а также совершенствование системы защиты населения.

«В Псковской области сложилась стройная, понятная и эффективная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - отметил губернатор.

Глава региона также добавил, что в регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению техногенных пожаров и погибших в них людей. В 2016 году снижение составило 12%. Кроме того, в прошедшем году не было допущено пожаров на социальных объектах и чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Андрей Турчак подчеркнул, что в Псковской области продолжает развиваться противопожарная и аварийно-спасательная службы. На эти цели из регионального бюджета в прошлом году было выделено 300 млн рублей. Кроме того, идет повышение уровня социальной защищенности пожарных и спасателей. Сотрудникам МЧС предоставляется страхование жизни и медобслуживание, а уровень заработной платы в 2016 году доведен до уровня федеральных пожарных и спасателей.

Кроме того, в прошлом году в области создан Центр обработки вызовов «Система 112», сейчас идет тестирование оборудования и подготовка персонала. Губернатор выразил уверенность в том, что в ближайшее время центр начнет свою работу.

Глава региона добавил, что 2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. Это означает, что перед областной подсистемой РСЧС поставлен ряд сложных и важных задач по повышению эффективности системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе по применению новых технологий, комплексному развитию системы «112».

В заключение Андрей Турчак пожелал спасателям успехов и плодотворной работы в наступившем году.

В свою очередь начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов доложил об основных итогах работы ведомства в 2016 году. Он отметил, что силами пожарных и спасателей было спасено почти 600 человек: 394 из них - на пожарах, 11 - при ДТП и 92 - на водных объектах. «Эти цифры - наша совместная заслуга», - подчеркнул начальник Управления МЧС России по Псковской области и выразил признательность за плодотворное сотрудничество в обеспечении безопасности населения руководству региона, представителям федеральных министерств и ведомств, муниципальных звеньев, пожарным и спасателям. «Желаю успехов в нашем общем и нелегком труде», - сказал Валерий Филимонов.

В продолжение мероприятия состоялось вручение наград. Лучшие сотрудники различных подразделений Управления МЧС получили Почетные грамоты, Благодарности и ценные подарки администрации Псковской области. Ведомственные награды - нагрудный знак МЧС России «За заслуги», медаль МЧС «XXV лет МЧС России», а также Почетные грамоты и Благодарности Северо-западного регионального центра МЧС России - получили руководители органов местного самоуправления, исполнительной власти региона и государственных учреждений.

Источник: Псковская Лента Новостей