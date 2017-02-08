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Минпромторг опубликовал список продуктов по карточкам для малоимущих

08.02.2017 20:26 ПЛН, Псков

Минпромторг объяснил, что водку, сигареты и другие «вредные» продукты нельзя будет купить в случае введения продовольственных карточек для малоимущих. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.

В список продуктов войдут произведенные в России крупы, макаронные изделия, картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо, рыба и молочные изделия. Также в перечень внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. В Минпромторге уточнили, что список продуктов разработан с учетом рекомендаций Минздрава.

Глава Минпромторга Денис Мантуров накануне сообщил, что новая программа предполагает зачисление на специальные карты баллов или бонусов, которые расцениваются как «эквивалент денежных средств». Новизна этой программы состоит в том, что она поддерживает российских производителей, заверил министр.​

Минпромторг считает, что эти карты могут быть использованы во всех магазинах, которые дадут согласие работать в этой системе. Создавать отдельную торговую сеть для этого не потребуется. Введение карточной системы на продукты позволит увеличить ВВП на 0,8%, прогнозируют в министерстве. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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