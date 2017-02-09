Начинается видеотрансляция программы «Двойная трепанация»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двойная трепанация», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Как обычно, он будет посвящен обсуждению самых интересных и резонансных тем недели. Необычным будет состав ведущих: с сегодняшнего дня вместе с Юрием Стрекаловским программу будет вести Денис Камалягин.

Ключевые темы выпуска: XXIV Пушкинский театральный фестиваль и очередные кадровые перестановки в администрации Псковской области. Также ведущие попытаются разобраться, имеет ли смысл приравнивать встречи депутатов к митингам, и затронут тему строительства церкви рядом с новой школой в Борисовичах.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.

Источник: Псковская Лента Новостей