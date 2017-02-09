Псковские активисты ОНФ провели занятие по экологической грамотности в Университете третьего возраста

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели занятие по экологической грамотности для слушателей факультета правоведения Университета третьего возраста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, в мероприятии приняли участие представители управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области. Общественники представили новый проект Народного фронта «Генеральная уборка», который стартовал в Год экологии.

«Проект появился по результатам масштабного обсуждения проблемы незаконных свалок. На территории нашего региона эта проблема является острой. К нам поступают обращения граждан с сигналами об обнаружении стихийных свалок мусора в придорожных лесах, на полях, на обочинах дорог, в сельской местности. Мы проводим мониторинг по выявлению несанкционированных свалок по обращениям граждан, выезжаем на места, фиксируем их, затем обращаемся в природоохранную прокуратуру и органы местного самоуправления с требованиями принять меры реагирования. К сожалению, нужно отметить, что эффективность работы по ликвидации незаконных свалок низкая. С одной стороны, возникают проблемы с определением собственника земельного участка, с другой стороны много времени уходит на официальную переписку», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области напомнила, что работу по несанкционированным свалкам проводят несколько государственных ведомств в зависимости от того, на какой категории земель расположена свалка – это может быть земля лесного фонда, земля сельхозназначения, участки охранной зоны или муниципальная территория. В 2016 году в регионе силами муниципалитетов было убрано около 940 несанкционированных свалок. Одной из проблем в данной сфере является то, что на месте убранной свалки зачастую появляется новая, и создают ее сами граждане, оставляя бытовой мусор. В этой связи участники мероприятия отметили необходимость активной разъяснительной и просветительской работы с гражданами об экологии и охране окружающей среды.

«В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» начал работу сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок». Ресурс расположен по адресу kartasvalok.ru. Он поможет зафиксировать все сообщения о нелегальных свалках мусора в регионах России. Гражданам не нужно самостоятельно писать обращения чиновникам, а можно отметить на карте координаты обнаруженных ими мусорных куч. Обнаруженные свалки будут обозначаться на карте красным цветом. После принятия первых мер реагирования точка станет желтого цвета, а ликвидированная свалка будет обозначена точкой зеленого цвета. Таким образом, для представителей власти и надзорных ведомств в регионах будет представлена реальная картина для принятия мер реагирования. В свою очередь общественники инициируют процесс по устранению незаконной свалки», – пояснил Сергей Елизаров и предложил присутствующим подключиться к этой работе.

Участники мероприятия отметили, что тема обращения с твердыми коммунальными отходами является одной из острых для жителей региона и особенно жителей Пскова, где с 1947 года и до сих пор в нарушение действующих в настоящее время санитарных норм в городской черте функционирует свалка, давно исчерпавшая свой ресурс. Предполагается, что вопросами сбора и утилизации отходов займется региональный оператор. В настоящее время разработан проект территориальной схемы обращения с отходами в регионе, который содержит сведения о количестве отходов, местах их накопления, объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению. После того как схема обращения с отходами будет утверждена, на ее основе разработают соответствующую программу мероприятий по реализации системы организации и осуществления деятельности по обращению с отходами.

В рамках проекта «Генеральная уборка» активисты ОНФ в Псковской области также особое внимание намерены уделить экологическому просвещению молодого поколения, проводя занятия по экологической грамотности в школах.

Источник: Псковская Лента Новостей