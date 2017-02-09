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Администрация области примет кадровое решение в отношении руководителя «Псковпассажиравтотранса» в установленные законом сроки - Максим Жаворонков

09.02.2017 12:10 ПЛН, Псков

Решение в отношении генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта будет принято в установленные законом сроки, заявил в четверг, 9 февраля, заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор подтвердил, что в администрацию Псковской области поступило представление областной прокуратуры с требованием рассмотреть вопрос об отстранении от занимаемой должности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила нарушение требований федерального закона № 161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», которые устанавливают запрет для руководителей госпредприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц и занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Максим Жаворонков добавил, что в настоящее время администрация области проводит служебную проверку. По ее итогам с учетом всех обстоятельств и условий совершения Александром Гизбрехтом правонарушений, а также принимая во внимание результаты трудовой и общественно-благотворительной деятельности Александра Гизбрехта, будет принято кадровое решение, подчеркнул Максим Жаворонков.

Вице-губернатор напомнил, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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