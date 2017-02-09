Минкульт поддержал идею учредить День патриотизма в день введения продуктового эмбарго

В России хотят учредить День патриотизма и отмечать его 6 августа - в день введения продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Минкультуры РФ поддержало эту инициативу, передает ТАСС.

«По мнению Минкультуры России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания», - говорится в письме первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова.

При этом он подчеркнул, что это предложение необходимо вынести на обсуждение и провести историко-хронологическую экспертизу со стороны Российской академии наук. Аристархов также обратил внимание на то, что потребуется финансово-экономическое обоснование, так как новый праздник потребует бюджетных средств.

Ранее с предложением отмечать День патриотизма выступил глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. По его мнению, праздник «позволит увековечить проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление».

Источник: Псковская Лента Новостей