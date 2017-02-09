Северный ветер и небольшой снег прогнозируют синоптики в пятницу в Псковской области

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...

Адекватный ответ РФ на введение Минском безвизового режима для граждан 80 государств

Шаг в целях национальной безопасности и преграда на пути международного терроризма

Логичное и давно ожидаемое решение

Создание излишних неудобств для граждан РФ и Белоруссии

Конец разговорам о Союзном государстве

Путь к изоляции России за «железным занавесом»

Попытка повлиять на политику Лукашенко

Другое

Затрудняюсь ответить







