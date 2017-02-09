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Северный ветер и небольшой снег прогнозируют синоптики в пятницу в Псковской области

09.02.2017 17:54 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 февраля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег.

Ветер северных направлений 1-6 м/сек.

Температура по области: ночью -10…-15 градусов, днем -5…-10 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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