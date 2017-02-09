Сотрудники Полистовского заповедника приняли участие в VIII Галкинских чтениях

Сотрудники научного отдела Полистовского заповедника приняли участие в VIII Галкинских чтениях в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, Галкинские чтения приурочены к дню водно-болотных угодий, и каждый год чтения проводятся в честь Екатерины Галкиной - выдающегося болотоведа, одного из пионеров в исследовании болот с помощью аэрофото- и космической съемки. В этом году чтения были посвящены применению ГИС (геоинформационных систем) при изучении болота.

Тематика VIII Галкинских чтений охватывала широкий спектр современных исследований болот. Основное внимание было уделено новейшим методам исследования болотных систем: аэрофотосъемка, космическая съемка, использование 3D-моделей при изучении болот, использование беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), использование георадарного профиллирования и прочее. Также были представлены публикации по изучению болот классическими «наземными» методами.

География представленных на конференции болот была весьма широка. Рассматривались болотные системы от Калининградской области и Беларуси до Камчатки, включая Северо-запад России, Поволжье, Центральную Россию, Южный Урал, Западную Сибирь.

Непосредственно на конференции, а также в сборнике докладов конференции не обошлось и без Полистовского заповедника. Были опубликованы две работы, о заповеднике: «Рекреационная устойчивость болотных фитоценозов Полистовского заповедника», «Реконструкция истории растительности и климата юга Приильменской низменности в голоцене. Как местоположение разреза влияет на результат».

Первая работа посвящена тому, как рекреационная деятельность (туризм) влияет на болотные фитоценозы вблизи экотропы «Плавницкое болото». Вторая работа освещала историю растительности и климата на территории Полистово-Ловатской болотной системы, на территории которой находится Полистовский заповедник. Исследовалась территория Плавницкого болота (возраст ~ 6500 лет) и Кокоревского озера (возраст ~ 10500 лет). Выявились основные типы растительности и климатические особенности на территории вышеуказанных водоемов в голоцене.

Резюмируя итоги конференции, можно заключить, что изучение болот с помощью современных методов ( с использованием ГИС, ДДЗ и пр.) является перспективным направлением в болотовелении. Инновации находят место не только в повседневной жизни, но и в научной деятельности, в том числе в деятельности заповедников и национальных парков.

Источник: Псковская Лента Новостей