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Псковская область вошла в число регионов-лидеров по сокращению смертности

09.02.2017 15:03 ПЛН, Псков

В четверг, 9 февраля, в Москве губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в совещании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, один из вопросов касался мер социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения.
 
В Псковской области в 2016 году реализованы различные меры социальной поддержки на сумму 1,1 млрд рублей. Данной мерой воспользовались более 130 тысяч жителей Псковской области.
 
Кроме того, в регионе действуют дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, в форме регионального материнского капитала в размере 100 тыс рублей. С 2011 года в регионе было выдано более 4 тыс 500 сертификатов, в 2016 году - 775 сертификатов.
 
Ежемесячной денежной выплатой на третьего ребенка или последующих детей в минувшем году воспользовалось порядка 4 тыс семей на общую сумму 360 млн рублей.
 
В ходе разговора министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин отметил, что Псковская область - в числе регионов-лидеров, которые своевременно заключили договоры и обеспечили выплаты семьям на третьего ребенка и последующих детей.
На совещании также речь шла о показателях естественного движения населения. В свою очередь министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова подчеркнула, что Псковская область вошла в число семи регионов, где наблюдается хорошая динамика по сокращению смертности населения.
 
Так, по итогам прошлого года уровень смертности в регионе снизился на 1,6% (17,9 промилле с 18,2). Показатель рождаемости в Псковской области удалось сохранить на уровне 2015 года - 7 тыс 183 человека (7 тыс 140 человек в 2015 году). Также было отмечено снижение смертности от большинства основных классов заболеваний, особенно значимое - в группах случайных отравлений алкоголем (снижение за год на 22,9%), убийств (на 17,7%), транспортных травм (на 10,6%).

Источник: Псковская Лента Новостей



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