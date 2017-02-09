Полистовский заповедник приглашает волонтеров

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Псковский Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде по новому законодательству
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке3
Общество
Активистам старшего поколения Псковского Красного Креста рассказали, как продлить физическую активность
Фестивали
Лекция Майи Кучерской и уникальное «Пещное действо» ждут зрителей XXIV Пушкинского театрального фестиваля 9 февраля