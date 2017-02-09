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Полистовский заповедник приглашает волонтеров

09.02.2017 17:00 ПЛН, Псков

Полистовский заповедник объявляет о начале приема заявок для добровольцев на 2017 год. Все желающие смогут оказать помощь уникальной заповедной территории и одновременно познакомиться с природой самой крупной в Европе Полистово-Ловатской болотной системой, культурными традициями местных деревень.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике, участие в волонтерских программах - это возможность внести свой вклад в важное дело охраны природы и эколого-просветительской деятельности заповедника. Здесь каждый желающий сможет найти занятие по душе: от ремонта экологических троп до дизайнерских работ и помощи в организации и проведении эколагерей.

Прочитать подробную информацию о программах 2017 года, сроках и условиях можно на сайте заповедника в разделе «волонтерам».

Контактное лицо: Перова Елена, lenaperova17@gmail.com

Источник: Псковская Лента Новостей



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