Полистовский заповедник приглашает волонтеров

Полистовский заповедник объявляет о начале приема заявок для добровольцев на 2017 год. Все желающие смогут оказать помощь уникальной заповедной территории и одновременно познакомиться с природой самой крупной в Европе Полистово-Ловатской болотной системой, культурными традициями местных деревень.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике, участие в волонтерских программах - это возможность внести свой вклад в важное дело охраны природы и эколого-просветительской деятельности заповедника. Здесь каждый желающий сможет найти занятие по душе: от ремонта экологических троп до дизайнерских работ и помощи в организации и проведении эколагерей.

Прочитать подробную информацию о программах 2017 года, сроках и условиях можно на сайте заповедника в разделе «волонтерам».

Контактное лицо: Перова Елена, lenaperova17@gmail.com.

Источник: Псковская Лента Новостей