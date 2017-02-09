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На невозможность использования онлайн-кассы пожаловался председателю регионального парламента предприниматель с острова Залита

09.02.2017 15:49 ПЛН, Псков

Пенсионер Валерий Бабошин обратился за помощью к Александру Котову в ходе приёма граждан. 9 февраля председатель областного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» встречался с гражданами в общественной приёмной партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Пскович обратил внимание депутата, что с 1 февраля 2017 года в большинстве магазинов должны быть установлены онлайн-кассы, регистрация аппаратов старого образца в налоговых инспекциях прекращена. Пока изменения не коснулись предпринимателей, чьи торговые точки находятся в труднодоступных местах – к ним относится и Валерий Бабошин, владелец небольшого магазина на острове Залита. Однако всего через полтора года, с июля 2018 года, новые требования могут распространиться и на него.

«Я считаю, что надо оставить простые старые кассы для островов – не может быть там устойчивого интернета. С вай-фаем касса всё время будет «виснуть». Это будет невыносимо и для продавцов, и для покупателей. Так мы угробим всю торговлю», - предположил посетитель приёмной.

Александр Котов согласился, что к решению возможной проблемы стоит подготовиться заранее. «Может, надо и нам со стороны областного Собрания подключиться», - отметил депутат, но добавил при этом, что однозначного решения пока не существует. Контроль со стороны государства необходим, а возобновить выпуск кассовых аппаратов старого образца для таких исключительных случаев невозможно.

Председатель Собрания пообещал изучить ситуацию и при необходимости подготовить законодательную инициативу, которая поможет прийти к компромиссу в подобных частных случаях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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