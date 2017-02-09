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В Псковской областной библиотеке прошел День науки

09.02.2017 16:20 ПЛН, Псков

8 февраля Псковская областная библиотека провела «День науки в научной библиотеке». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в этот день прошла встреча с Михаилом Донченко, официальным представителем по Псковской области Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, кандидатом технических наук, доцентом, директором ООО НИП «Дельта-Т»; Александром Стрикуновым, заведующим кафедрой «Менеджмента организации и управления инновациями»; Иваном Войку, старшим преподавателем кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями». 
 
 
В мероприятии приняли участие молодые ученые и изобретатели Пскова Ирина Лебедева и Илья Ивлев, которые представили свои научные разработки: «Разработка стационарного устройства борьбы с летающими насекомыми на клейкую поверхность» и «Разработка устройства для чистки зубов с прямой подачи пасты».
 
 
На других площадках библиотеки состоялись:
  • Вечер - встреча с трилогией В. А. Каверина «Открытая книга». Часть первая. «Юность Тани», приуроченная к 115 - летию со дня рождения писателя. Роман «Открытая книга» посвящен ученым, науке микробиологии. Герои произведения - не выдумка писателя, они существовали в действительности, это реальные личности: старший и любимый брат Л. А. Зильбер, З. В. Ермольева, мать писателя А. Г. Зильбер, брат А. А. Зильбер. Вениамин Каверин «поселил» своих героев в провинциальный городок Лопахин, в котором узнаваем Псков.
  • Библиографические уроки «Библиографический компонент в научной работе»: «Учимся писать реферат»; «Библиографический список использованной литературы»; «Оформление ссылок и сносок»; «Структура научной работы»; «Электронные ресурсы: включаем в библиографический список».
  • Встреча с Натальей Вершининой, доктором филологических наук, профессором Псковского государственного университета. Она поделилась воспоминаниями о филологе и писателе Евгении Александровиче Маймине. С 1957 года жизнь ученого была связана с Псковом. Город стал для него навсегда родным. Н. Вершинина, автор монографий и множества трудов, она рассказала о своей научной деятельности.
  • Открылись выставки: «Уникальные издания российских ученых» из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами и «Психология» из цикла «Наука день за днем», на которой представлено более 70-ти изданий из фонда отдела гуманитарной литературы.
Все желающие в этот день бесплатно получили электронный читательский билет.
 
 
В 2017 году Псковская областная научная библиотека представляет проект «Год псковской науки». Фонд библиотеки насчитывает более 2 миллионов изданий, в том числе 1 миллион патентов. Многие псковские ученые являются постоянными читателями и участвуют в научных конференциях и информационно-просветительских мероприятиях библиотеки.
 
 
Проект «Год псковской науки» призван популяризировать ученых и науку Псковской земли. Среди запланированных мероприятий в библиотеках Псковского региона: цикл встреч «Ученые об ученых», книжные и виртуальные выставки «Наука день за днем», методические лаборатории «Поразительная наука», кинопоказы, встречи с молодыми учеными, изобретателями Пскова и области, знакомство с программой поддержки молодых изобретателей.
 
 
Напомним, что 10 декабря 2016 года в Псковской областной универсальной научной библиотеке в рамках фестиваля науки «SMART 360» прошел День Знаний, который был посвящен торжественному открытию Года псковской науки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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