До июня проводится конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы

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Псковский Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в электронном виде по новому законодательству
В Пскове состоялась первая электронная регистрация договора долевого участия при оформлении ипотеки Сбербанка на первичном рынке3
Общество
Псковские активисты ОНФ провели занятие по экологической грамотности в Университете третьего возраста
Фестивали
Лекция Майи Кучерской и уникальное «Пещное действо» ждут зрителей XXIV Пушкинского театрального фестиваля 9 февраля