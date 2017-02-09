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До июня проводится конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы

09.02.2017 18:27 ПЛН, Псков

С 7 февраля по 20 июня 2017 года проводится конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы.   В конкурсе могут принять участие все желающие (физические  и юридические лица, любители и профессионалы).  

Как сообщает Союз городов воинской славы, конкурс проходит в два этапа: отборочный и заключительный. Выбор жюри определяется с учетом народного онлайн-голосования.

Результаты конкурса будут объявлены в ходе проведения общего собрания членов Союза городов воинской славы (VII Съезда)  в г. Архангельске (26-27 июня 2017 г.).

Вся информация о конкурсе и подача заявок на участие в нем размещается на официальном сайте Союза городов воинской славы  srgvs.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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