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Псковичей предупреждают о массовой рассылке мошеннических писем от «приставов» с вредоносными ссылками

09.02.2017 17:05 ПЛН, Псков

Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, текст письма сообщения может выглядеть следующим образом: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... С наилучшими пожеланиями, ФССП России. Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

«При переходе по ссылке указанной в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами. Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера, ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы», - отмечают в УФССП.

Источник: Псковская Лента Новостей



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