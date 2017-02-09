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В Псковской областной библиотеке прошла презентация электронных документов, посвященных 100-летию Февральской революции

09.02.2017 18:04 ПЛН, Псков

9 февраля в Псковском региональном центре Президентской библиотеки состоялась презентация революционных документов и информационно-просветительских проектов библиотеки для студентов Псковского государственного университета.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, специалисты Псковского регионального центра рассказали о структуре портала Президентской библиотеки, о принципах формирования ее ресурсов, виртуальных выставках и экскурсиях, процедуре регистрации на портале и электронном читальном зале, о коллекциях Президентской библиотеки, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка, как государственного языка Российской Федерации. Также были продемонстрированы образовательные проекты Президентской библиотеки, в частности, видеолектории из цикла «Знание о России», которые регулярно проводятся с участием известных ученых и государственных деятелей, преподавателей вузов страны, студентов и школьников.
 
Особое внимание было уделено революционным документам из фонда Президентской библиотеки, посвященных 100-летию Февральской революции 1917 года в России.
 
 
Студенты познакомились с электронными копиями документов, освещающих предреволюционный период, с записками и мемуарами таких знаковых фигур как: А. Г. Шляпников - нарком труда в первом Советском правительстве, Н. Н. Суханов - участник революционного движения, экономист и публицист; М. В. Родзянко - председатель Государственной думы третьего и четвертого созывов, одного из лидеров Февральской революции 1917 года, в ходе которой он возглавил Временный комитет Государственной думы. Более подробно изучили личность Юрия Владимировича Ломоносова - русского инженера-железнодорожника, революционера, сыгравшего важную роль в Февральской революции. Именно по его приказу был разобран железнодорожный путь, по которому из Петрограда в ставку в Могилеве должны были прибыть эшелоны с войсками на помощь императору Николаю II. Также были представлены фото - и видеоматериалы: демонстрация на улицах Москвы в день отречения Николая II от престола (2 марта 1917 года); погребение на Марсовом поле в Петрограде погибших во время Февральской революции (23 марта 1917 года) и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей



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