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Активистам старшего поколения Псковского Красного Креста рассказали, как продлить физическую активность

09.02.2017 17:23 ПЛН, Псков

В Псковском Красном Кресте очередное заседание клуба «Здоровье» было посвящено лечебной гимнастике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, занятие провела кандидат медицинских наук, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Лидия Лунина. 
 
 
Обладая обширными знаниями и опытом в области сохранения здоровья, Лидия Лунина поделилась с участниками встречи мнением, что человеческий организм представляет собой саморегулирующуюся систему, способную восстановить нарушенные функции и поддержать продолжительность жизни. Специалист обратила внимание собравшихся, что правильный режим дня, питания и ежедневной физической активности в разумном объеме помогает организму восстановиться после перенесенных заболеваний и стрессов. 
 
 
Лидия Лунина также отметила, что в пожилом возрасте из-за постоянного ощущения усталости и недомоганий бывает тяжело выполнять упражнения. И все же нужно заставить себя превозмочь недомогание и, начав с самых простых упражнений, постепенно увеличивать свою двигательную активность. Для участников встречи мастер спорта показала и разучила с ними комплекс простых упражнений, которые рекомендуют при шейном и грудном остеохондрозе, научила нехитрому массажу коленей и гимнастике для глаз. После такой зарядки, по признанию пожилых людей, настроение значительно повысилось. Это стало подтверждением слов Лидии Луниной о том, что лечебная гимнастика поднимает эмоциональный фон, повышает уверенность в себе и улучшает качество жизни.
 
Напомним, что встречи в клубе «Здоровья» Красного Креста проводятся в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым фондом «Память, ответственность и будущее» (Германия).

Источник: Псковская Лента Новостей



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