Армен Мнацаканян пока не видит смысла вводить продуктовые карточки

Начальник Главного Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян на данный момент не видит смысла вводить продуктовые карточки. Свое мнение по поводу инициативы, которую обсуждают в правительстве РФ, он высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове». На практике может оказаться так, что получать карточки будут те, кто особо в них и не нуждается, полагает Армен Мнацаканян.

«Может, это и хорошая инициатива, но мое мнение — надо сначала понять, кому мы даем и за что. Есть люди, которые в этих карточках реально нуждаются — у кого большая семья, маленький доход или вообще нет работы. Но если с введением продуктовых карточек мы будем способствовать развитию иждивенчества, я категорически против», - сказал Армен Мнацаканян.

«Поэтому я пока не вижу смысла в том, чтобы их вводить», - резюмировал он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал введение так называемых продуктовых карточек в 2017 году. Речь идет о программе адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам. Идея предполагает обеспечение граждан, нуждающихся в улучшенном питании, специальным картами, средства с которых можно будет тратить только на продукты. Добавим, что в Псковской области на данный момент проживает порядка 60 тыс малоимущих граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей