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Армен Мнацаканян пока не видит смысла вводить продуктовые карточки

09.02.2017 18:46 ПЛН, Псков

Начальник Главного Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян на данный момент не видит смысла вводить продуктовые карточки. Свое мнение по поводу инициативы, которую обсуждают в правительстве РФ, он высказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове». На практике может оказаться так, что получать карточки будут те, кто особо в них и не нуждается, полагает Армен Мнацаканян.

«Может, это и хорошая инициатива, но мое мнение — надо сначала понять, кому мы даем и за что. Есть люди, которые в этих карточках реально нуждаются — у кого большая семья, маленький доход или вообще нет работы. Но если с введением продуктовых карточек мы будем способствовать развитию иждивенчества, я категорически против», - сказал Армен Мнацаканян.

«Поэтому я пока не вижу смысла в том, чтобы их вводить», - резюмировал он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал введение так называемых продуктовых карточек в 2017 году. Речь идет о программе адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам. Идея предполагает обеспечение граждан, нуждающихся в улучшенном питании, специальным картами, средства с которых можно будет тратить только на продукты. Добавим, что в Псковской области на данный момент проживает порядка 60 тыс малоимущих граждан. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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