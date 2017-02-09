Александр Козловский: Экономику страны нужно выстраивать так, чтобы необходимости в продуктовых карточках не было

Экономику в России нужно строить так, чтобы необходимости в введении продуктовых карточек не было. Такое мнение в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал депутат Госдумы Александр Козловский, комментируя инициативу, обсуждаемую в правительстве.

«То, что введение продуктовых карточек нацелено на оказание помощи бедным, это факт. Но все-таки мы должны строить экономику так, чтобы слой населения, для которого нужно вводить карточки, попросту исчез», - убежден парламентарий, добавив, что у жителей страны еще не стерлись неприятные воспоминания о карточках со времен СССР.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал введение так называемых продуктовых карточек в 2017 году. Речь идет о программе адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам. Идея предполагает обеспечение граждан, нуждающихся в улучшенном питании, специальным картами, средства с которых можно будет тратить только на продукты. Добавим, что в Псковской области на данный момент проживает порядка 60 тыс малоимущих граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей