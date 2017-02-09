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Псковские профсоюзы провели четвертый пикет с требованием индексации зарплат бюджетников

09.02.2017 17:59 ПЛН, Псков

9 февраля в Пскове у памятника княгине Ольге прошел очередной пикет в поддержку требования индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
 
 
Напомним, что в областном центре пикеты, инициированные псковскими профсоюзами, проходили ежедневно с 6 февраля. Представители профсоюзных организаций работников образования и науки, здравоохранения, культуры, работников государственных учреждений и общественного обслуживания, других членских организаций Псковского облсовпрофа единогласно поддержали обращение с требованием к Правительству Российской Федерации осуществить индексацию должностных окладов работникам федеральных бюджетных организаций (преподавателям вузов и ссузов, работникам науки, культуры, здравоохранения и спорта); к губернатору Псковской области - осуществить все необходимые действия по индексации должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области на уровень не ниже суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы; к администрации Псковской области и Псковскому областному Собранию депутатов - внести необходимые изменения в нормативные акты Псковской области, по увеличению фондов оплаты труда бюджетных организаций и органов местного самоуправления на размер необходимый для индексации заработной платы; к администрации Псковской области - исключить применение в расчетах средней заработной платы работников бюджетных организаций практики двойных стандартов, включающих в среднюю заработную плату льготы, компенсационные выплаты и выплаты, за превышение нормы рабочего времени, означающие усиление эксплуатации работника и нанесение вреда его здоровью.
 
Добавим, что 10 февраля в 13.30 пикет с аналогичными требованиями пройдет в Великих Луках на площади Рокоссовского.
 
13 февраля в Пскове на площади Ленина в 16.30 состоится митинг.

Источник: Псковская Лента Новостей



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