Противопожарный рейд провели в частном секторе Великих Лук

9 февраля отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки совместно с Центром социального обеспечения и социальным педагогом управления образования администрации города проведен профилактический рейд по частному жилому сектору.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мероприятие было проведено в районе ул. М. Кузьмина, пр. Ленина, ул. Малышева, ул. Школьной. В ходе рейда по мерам пожарной безопасности было проинструктировано восемь человек, в том числе семь лиц категории неблагополучных граждан.

В ходе мероприятия вручено 16 агитационных материалов, проведено восемь профилактических бесед на тему пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах, требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, эксплуатации электроприборов и электрооборудования жилого дома.

Источник: Псковская Лента Новостей